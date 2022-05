Unimedizin auf Affenpocken vorbereitet

per Mail teilen

Die Universitätsmedizin Mainz ist vorbereitet für die Versorgung von Patientinnen und Patienten, die an dem Affenpocken-Virus erkrankt sind. Der Medizinische Vorstand Norbert Pfeiffer teilte auf Anfrage mit, es sei ein neuer Leitfaden erstellt worden, wie mit Erkrankten oder Krankheitsverdächtigen umgegangen werden soll. Die Universitätsmedizin Mainz könne bei Verdacht auf Affenpocken eine PCR-Untersuchung durchführen und die Menschen behandeln. Die Gefährdung für die Gesundheit der breiten Bevölkerung sei als gering einzuschätzen. Bislang sind in Deutschland nur einzelne Fälle von Affenpocken aufgetreten. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums ist genügend Impfstoff in den Gesundheitsämtern gegen Affenpocken vorhanden.