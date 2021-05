per Mail teilen

Das Mainzer Staatstheater zeigt wieder Aufführungen vor Publikum. Damit das möglich ist, wurde vor, auf und hinter der Bühne jedoch einiges verändert.

Der Hunger nach Theater ist offenbar enorm: Direkt nach Öffnung der Kassen am Mittwoch wurden diese förmlich "überrannt", berichtet Dramaturg Boris C. Motzki. Und auch beim Ensemble sei die Lust auf die Wiedereröffnung groß: "Wir haben das Publikum schmerzlich vermisst."

Los ging es im Sonderspielplan am Samstag mit dem Stück "Der Bärbeiß" im Kleinen Haus. "Wir dachten, es wäre schön, gerade mit einer Familienvorstellung zu starten", so Motzki.

Lockdown-Zeit zur Vorbereitung genutzt

Auch wenn seit dem Lockdown die Reihen in den Sälen leer bleiben mussten, wurde im Theater weitergearbeitet. Eine Arbeitsgruppe wurde gebildet, die auf Basis der Corona-Verordnungen ein Sicherheitskonzept für das Staatstheater aufgestellt hat.

"Wir wussten nicht, wann wir wieder spielen dürfen, aber wir wollten vorbereitet sein", erklärt der Dramaturg. So liefen beispielsweise die Proben für "Tage des Verrats" von Beau Willimon (Macher der Politthriller-Serie "House of Cards") seit Anfang März weiter.

Theaterstücke mussten Corona-tauglich gemacht werden

Dabei galt es für die Theatermacher, rechtzeitig zum Neustart Bühnenbilder und Dramaturgie der Stücke auf dem Sonderspielplan anzupassen, so Motzki. "Wir haben überlegt: Wie kann man die Stücke Corona-tauglich machen und wie verträgt sich das künstlerisch?"

Beim Stück "Tage des Verrats" unter der Regie von K.D. Schmidt sei das dank des abstrakten Bühnenbildes und den dadurch gegebenen Abständen sogar recht unproblematisch gewesen. Gemeinsam habe man einen künstlerischen Weg gefunden, "Tage des Verrats" so zu inszenieren, "dass es keine hygienischen Einwände geben kann. Moralisch allerdings bleiben die handelnden Figuren in diesem Stück über Macht und Politik absolut fragwürdig", heißt es in der Ankündigung zum Stück.

Das Auftaktstück am Samstag, "Der Bärbeiß", wurde zudem von der Studiobühne U17 ins Kleine Haus geholt, um mehr Platz zu haben. Einige Szenen, wie der Gang einer Figur durchs Publikum, wurden für die Corona-Version gestrichen oder angepasst.

Was ändert sich für die Zuschauer?

Intendant Markus Müller sitzt auf einem der Sofas im Saal des Kleinen Hauses. SWR

Die mittlerweile im Alltag angekommenen Hygieneregeln gelten auch im Theaterfoyer, im Zuschauerraum und auf der Bühne. Für das Publikum heißt das unter anderem: Die persönlichen Daten werden erfasst, Mund-Nasen-Bedeckung ist Pflicht. Im Saal des Kleinen Hauses wurden Sofas aufgestellt und die Zahl der Plätze von 415 auf jetzt 110 reduziert, um den Mindestabstand von 1,5 Metern zu wahren. "Das hat sogar etwas Gemütliches und eine intime Atmosphäre", findet Motzki.

Was ändert sich auf und hinter der Theaterbühne?

"Theater ist ja eigentlich ein Medium, das dafür da ist, Distanz zu überwinden", sagt der Dramaturg. Wird nun jedoch bei den Proben der Mindestabstand nicht eingehalten, greifen der Regisseur oder die Regieassistenzen ein.

Umarmen, küssen, ausspucken, durchs Publikum gehen - all das ist für die Darsteller vorerst tabu. Eine künstlerische Herausforderung, die Motzki zwar nicht schönreden will, aber doch als Teil des kreativen Prozesses akzeptiert: "All das kann man im Theater ersetzen und auflösen."

Anhand der Quadratmeterzahl habe man außerdem geschaut: In welchem Raum dürfen wie viele Menschen sein? Während der Aufführungen herrscht beispielsweise auf der sogenannten Seitenbühne oft ein reges Treiben. Sie ist nun den Schauspielern vorbehalten, die dort auf ihren Auftritt warten. "Da ist jetzt einfach Selbstdisziplin gefragt", sagt Motzki.

Selbst schminken und mehr Platz in der Garderobe

Teilten sich bisher in der Regel vier bis fünf Schauspieler eine Garderobe, sind es nun noch ein bis zwei. Dafür müssen sich die meisten Darsteller nun selbst schminken. Nur in besonderen Fällen zum Anbringen einer Perücke geht es unter strengen Hygieneregeln doch noch in die Maske.

"Es wird außerdem ständig alles desinfiziert", berichtet Dramaturg Motzki. Und da kommt einiges zusammen - denn die Requisiten eines Stückes wandern im Laufe eines Theaterabends durch zahlreiche Hände.

Livebegegnung als Nonplusultra

Ein Wunsch von Motzki ist, dass Tanz und Oper ebenfalls wieder in vollem Umfang starten dürfen. Vorerst gibt es hier kleinere Formate wie Liederabende. Und für das Tanztheater hat Choreograf Pierre Rigal eine eigene neue Kreation entwickelt, die auf Soli setzt.

Trotz aller Herausforderungen und Einschränkungen freut sich Motzki, dass es nun wieder losgehen kann. "Die große Kraft des Theaters liegt darin, live vor Ort Menschen zu erleben, die uns Geschichten erzählen. Sei es tänzerisch, schauspielerisch oder gesanglich. Diese Livebegegnung steht über allem."