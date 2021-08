per Mail teilen

Der neue Mainzer Honig der Stadtimkerei wird "Mainzer Tempelgold" heißen. Der Name wurde in einem Wettbewerb ermittelt. Insgesamt gingen 580 Vorschläge ein. Nach Angaben der Stadtimkerei bezieht sich der Name auf den sogenannten Isis-Tempel, der beim Bau der Mainzer Römerpassage entdeckt und ausgegraben wurde. Der Honig, den es ab Ende August zu kaufen gibt, stammt von Bienenvölkern, die auf dem Dach der Römerpassage leben.