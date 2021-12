per Mail teilen

Die Tafel in Mainz sammelt zusammen mit dem Lagerraumanbieter "My-place-self-storage" Weihnachtsspenden für Bedürftige. Wie das Unternehmen mitteilte, können noch bis zum 16. Dezember im My-Place-Haus haltbare und originalverpackte Lebensmittel abgegeben werden. Die gesammelten Spenden werden dann vor Weihnachten bei den regulären Lebensmittelausgaben der Mainzer Tafel an die Bedürftigen verteilt. Wie der Vorsitzende der Tafel erklärte, sei vor allem in der Vorweihnachtszeit das Geld bei vielen Kunden sehr knapp.