Die Mainzer Mobilität lässt am Dienstag und Mittwoch die Bedienoberfläche ihrer neuen Straßenbahn-Fahrkartenautomaten testen. Dafür werden 30 ausgewählte Leute unter anderem probieren, ob das Benutzerprogramm der neuen Automaten funktioniert und rückmelden, ob es Verbesserungsbedarf gibt. Dafür testet jede Person den Automaten eine Stunde lang. Bis Ende des Jahres sollen die neuen Fahrkartenautomaten dann in allen Straßenbahnen der Mainzer Mobilität eingebaut werden. Damit entfällt der Ticketverkauf an den Fahrerkabinen. So soll das Fahrpersonal entlastet und die Straßenbahnen pünktlicher werden. Bezahlen kann man per Geldkarte oder übers Handy. Für Leute, die kein eigenes Bankkonto haben, wird eine Prepaid-Bezahlkarte eingeführt, die man aufladen kann.