Straßenbahnverbindung nach Ebersheim?

Die Koalition im Mainzer Stadtrat aus Bündnis 90/Die Grünen, SPD und FDP will eine Straßenbahnverbindung in den Stadtteil Ebersheim erneut prüfen lassen. Das sagte die SPD-Fraktionsvorsitzende Alexandra Gill-Gers. Die Verbindung sei Teil des kommunalen Klimaschutzes, auf den sich die Koalition verständigt habe. Weitere Maßnahmen sind demnach unter anderem eine klimaneutrale Wärmeversorgung bis 2035 und eine Entsiegelung von Flächen in der Mainzer Neustadt. Mit dem Antrag reagiert die Koalition eigenen Angaben zu Folge auf das Engagement der Bürgerinitiative MainzZero.