per Mail teilen

Das Landeskriminalamt Hessen hat erste Ergebnisse zu einer Drohmail bekanntgegeben, die der Mainzer Kommunalpolitiker Maurice Conrad nach eigenen Angaben erhalten hat. Von wem die Mail stammt, ist aber noch nicht geklärt.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen sei zweifelsfrei festgestellt worden, dass die besagte E-Mail nicht von der angezeigten Adresse der hessischen Polizei versendet wurde, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden und des Hessischen Landeskriminalamtes (LKA). Die im E-Mail-Programm des bedrohten Mainzer Stadtratsmitglieds Maurice Conrad angezeigte Adresse ließ zunächst auf die hessische Polizei schließen. Wer der Urheber der E-Mail ist, ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen den Angaben zufolge derzeit noch.

Conrad will Tweet nicht löschen

Im Netz wurde Conrad inzwischen aufgefordert, aufgrund der Ermittlungsergebnisse seinen Tweet zu löschen. Immerhin steht da noch Vermutung drin, dass es sich bei dem Absender um die hessische Polizei handeln könnte. Das lehnt der 20-Jährige jedoch ab. Dem SWR sagte Conrad, es gehe ihm um Transparenz.

Hat Conrad richtig gehandelt?

Die Polizei ist nicht so glücklich über die Art, wie Maurice Conrad mit der Mail umgegangen ist. Aus ihrer Sicht hätte der Kommunalpolitiker den Kontakt zur Polizei suchen sollen, anstatt die Mail zu veröffentlichen, da der Absender der Drohmail dadurch Zeit bekommen hat, um Spuren zu verwischen.

Conrad fühlt sich bedroht

Conrad (Fraktion Piraten/Volt) hatte in der Nacht zu Montag auf verschiedenen sozialen Medien ein Bild von einer E-Mail veröffentlicht. Darin schreibt der Absender unter anderem: "Ich empfehle im Übrigen das allabendliche Gebet, dass wir 2 uns niemals über den Weg laufen. Wäre gesünder". Conrad sieht darin eine klare Androhung körperlicher Gewalt.

Ein Polizist der #Polizei #Hessen schreibt mich als Kommunalpolitiker über seine berufliche Funktions-Mail an und droht mir mit körperlicher Gewalt. Ja, ich hab ein bisschen Angst. Was ist das, Polizei Hessen?! https://t.co/yxlBuz8aov Maurice Conrad 🏳️‍🌈 🇪🇺, Twitter, 22.6.2020, 1:27 Uhr

Das hessische LKA reagierte auf Twitter knapp anderthalb Stunden nach der Veröffentlichung der Drohmail und teilte mit, man habe den Sachverhalt aufgenommen und kümmere sich umgehend darum.

Zu dem E-Mail-Screenshot führt das HLKA die Ermittlungen. Derzeit wird geklärt, ob die Mail tatsächlich von einem Polizei-Account verschickt wurde oder ob es sich um einen Fake (E-Mail-Spoofing) handelt. Auch wir wollen schnellstmögliche Aufklärung. Weitere Info's folgen! HLKA, Twitter, 22.6.2020, 9:38 Uhr

Anzeige erstattet

Am Montagnachmittag hatte Conrad zudem Anzeige gegen den Verfasser der Mail erstattet. Auch wenn die Nachricht nicht aus den Reihen der Polizei gekommen sei, wolle er dagegen vorgehen. "Ich fühle mich bedroht. So oder so", sagte Conrad dem SWR.

Polizei kritisiert

Der Mainzer Kommunalpolitiker hatte sich in den vergangenen Tagen auf Sozialen Medien mehrfach kritisch über die Polizei geäußert, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Tod des Afroamerikaners George Floyd. Mit 20 Jahren ist Conrad das jüngste Mitglied des Mainzer Stadtrates. Conrad ist Klima-Aktivist und engagiert sich unter anderem für die Fridays-for-Future-Bewegung.