Seit 60 Jahren beschäftigt sich der Mainzer Spinnenforscher Jochen Martens mit Weberknechten. Eine ganz neue Gattung hat er in China entdeckt und diese "Thunbergia" getauft - zu Ehren von Greta.

Im tiefsten Gebirge in Südwestchina, in einem dichten Wald auf 1.360 Metern wurde Weberknecht Thunbergia entdeckt - durch Zufall. Die Spinnentiere landeten in der Falle eines Käferforschers, der mit dem Mainzer Zoologe Jochen Martens bekannt ist. Er informierte ihn über seinen Fund und der Spinnenforscher untersuchte das Männchen und das Weibchen. "Sowas hatte ich noch nie gesehen", freut sich Jochen Martens jetzt noch.

Jochen Martens in seinem Garten. Er lehrt seit Jahrzehnten an der Mainzer Universität. SWR F.Maurer

Denn vor allem das "Thunbergia gretae"-Männchen habe eindrucksvolle Tastorgane im Kopfbereich, kräftige Zangen wie ein Nussknacker. Das sei einmalig und unterscheide diese Gattung von den bisher bekannten Weberknechten.

Diese Zeichnung vom Weberknecht-Männchen "Thunbergia gretae" zeigt die nussknackerförmigen Tastorgane. SWR F.Maurer

Wie viele "Thunbergias-gretaes" in Chinas Wäldern umherkrabbeln, kann Jochen Martens nicht sagen, er kennt nur das Männchen und das Weibchen, die er untersucht hat. Mit dem Gattungsnamen "Thunbergia" will der Mainzer Spinnenforscher seine Verehrung für die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ausdrücken, deren Arbeit er sehr schätzt.

"Hier bei uns an der Mainzer Universität tut sich eigentlich nicht viel bezogen auf Umweltschutz und Klimaschutz. Deswegen weisen wir hier in Mainz jetzt daraufhin: Es gibt da eine Person, die wir wahrnehmen und der wir eine gewisse Ehre zukommen lassen." Jochen Martens, Mainzer Spinnenforscher

Er habe Greta Thunberg in einem Brief über die Namensgebung der neuen Weberknecht-Gattung informiert, erzählt Jochen Martens. Reagiert habe sie darauf noch nicht. Der Mainzer sei sich aber recht sicher, dass sie von ihrer tierischen Namensvetterin weiß, da das auch in ihrem Wikipedia-Artikel vermerkt sei.

Thunbergia im Senckenbergmuseum

Jochen Martens ist einer von wenigen Weberknecht-Forschern weltweit und hat schon etwa 200 neue Arten entdeckt. Einige von ihnen bewahrt er konserviert in einem Glas bei sich zu Hause auf.

In solchen Glasröhrchen mit wissenschaftlichen Beschreibungen konserviert Jochen Martens einige seiner Weberknecht-Entdeckungen. SWR F.Maurer

Die von ihm untersuchten zwei "Thunbergia gretae"-Exemplare aus China weilen dagegen im Frankfurter Senckenbergmuseum, das eine riesige Weberknecht-Sammlung besitzt. Lebende "Thunbergias" wird man zumindest hier in Rheinhessen wohl nie zu Gesicht bekommen. Hier sei es viel zu trocken und es regne zu wenig, bedauert Spinnenforscher Jochen Martens. Wer Weberknecht "Thunbergia gretae" also live sehen will, der muss sich in den tiefen chinesischen Gebirgswäldern auf die Suche machen.