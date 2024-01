Der Mainzer Spezialglashersteller SCHOTT hat seine Bilanz für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt. Trotz Widrigkeiten konnte das Unternehmen Umsatz und Gewinn erneut steigern.

Solide sei das Ergebnis für das Jahr 2023, so die Verantwortlichen von SCHOTT auf der Bilanzpressekonferenz am Mittwoch in Mainz. Man habe den Umsatz erneut steigern können, obwohl es große Herausforderungen gegeben habe, wie die gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise oder den internationalen Wettbewerbsdruck.

Mehr erhofft, aber Gewinne und Umsatz gesteigert

Der Umsatz stieg demnach um vier Prozent auf 2,9 Milliarden Euro - noch nie hat SCHOTT in seiner Geschichte mehr Umsatz gemacht. Ursprünglich angepeilt hatte der Technologiekonzern allerdings ein Umsatzplus von fünf bis acht Prozent. Dies sei aber angesichts der genannten Herausforderungen nicht machbar gewesen, so die Verantwortlichen.

Der Gewinn nach Steuern hat auch zugelegt - um drei Prozent auf 277 Millionen Euro. Zu dem Erfolg beigetragen haben laut SCHOTT vor allem Produkte für die pharmazeutische Industrie und sogenannte High-End-Optiken für die Astronomie-Sparte.

Wir fokussieren uns weiterhin auf Innovation und nachhaltiges Wachstum.

450 Millionen Euro hat SCHOTT im vergangenen Jahr investiert, um sein Produktionsnetzwerk in der ganzen Welt auszubauen. So gab es einen Spatenstich für eine neue Pharma-Produktion in Ungarn, in den USA wurde ein hochmodernes Werk für Diagnostikprodukte eingeweiht. Darüber hinaus sicherte sich das Unternehmen nach eigenen Angaben die Versorgung mit Alternativen zu Erdgas und wichtigen Rohstoffen.

Der Technologie-Konzern SCHOTT SCHOTT wurde 1884 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mainz. Das Unternehmen gehört der Carl-Zeiss-Stiftung, die mit der Dividende die Wissenschaft fördert. SCHOTT produziert unter anderem Spezialglas und Glaskeramik. Viele Produkte kommen in High-Tech-Anwendungen zum Einsatz, zum Beispiel in faltbaren Smartphones oder in Spiegelträgern in riesigen Teleskopen. SCHOTT hat Standorte in mehr als 30 Ländern und beschäftigt mehr als 17.000 Menschen. Am SCHOTT-Hauptsitz in Mainz arbeiten knapp 3.000 Menschen.

SCHOTT plant Rekord-Investionen

In diesem Jahr will das Mainzer Unternehmen nach eigenen Angaben eine Rekordsumme von mehr 500 Millionen Euro investieren. So ist geplant, ein Optik-Kompetenzzentrum in Malaysia zu erweitern. Im bayerischen Landshut soll außerdem ein klimaneutrales Produktions- und Verwaltungsgebäude gebaut werden.

Auch das Tochterunternehmen SCHOTT Pharma will seine Kapazitäten ausbauen - mit einer neuen Linie für Polymerspritzen in Müllheim, einem Glasspritzenwerk in Ungarn und einem neuen Produktionsstandort in Serbien.

SCHOTT will bis 2020 klimaneutral produzieren

SCHOTT ist ein besonders ernergieintensives Unternehmen. Dennoch plant es bis 2030 klimaneutral in der Produktion werden. Im vergangenen Geschäftsjahr hat das Unternehmen nach eigenen Angaben einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg dorthin gemacht: Nach erfolgreichen Labortests mit Wasserstoff soll diese Technologie jetzt im große Stil weiter erprobt werden. Für das Engagement in diesem Bereich wurde SCHOTT im vergangenen Jahr auch mit Nachhaltigkeitspreisen ausgezeichnet.