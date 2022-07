Mainzer Sozialmediziner Trabert auf Mission im Mittelmeer

Der Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert nimmt an einer Rettungsmission auf dem Mittelmeer teil. Drei Wochen lang wird er Flüchtlingen in Seenot helfen. Am Sonntag ging es los.

Trabert fährt nach Angaben des Vereins Armut und Gesundheit, dessen Vorsitzender er ist, auf dem Segelboot Nadir der Organisation RESQSHIP mit. Bei der Beobachtungsmission werde die Crew Seenotfälle an die zuständigen Seenotleitstellen melden, um Menschen vor dem Ertrinken zu retten, hieß es. Start der Mission musste verschoben werden Der Start der Mission hatte sich kurzfristig verzögert, weil auf dem Schiff die Satellitenanlage ausgefallen war. Die neue Anlage sei nun da, deshalb könne die Mission jetzt von Malta aus starten, teilte Trabert dem SWR mit. Traberts fünfte Mission auf dem Mittelmeer Traberts letzter Einsatz mit der Nadir fand nach Angaben des Vereins Armut und Gesundheit im August 2021 statt. Damals habe das Team innerhalb von zwei Wochen etwa 600 Bootsflüchtlinge in Kooperationen mit großen Seenotrettungsorganisationen vor dem Ertrinken gerettet. Trabert war bereits viermal bei Missionen auf dem Mittelmeer dabei. Im Frühjahr erlangte der Sozialmediziner bundesweite Aufmerksamkeit als er als Kandidat bei der Wahl zum Bundespräsidenten aufgestellt war.