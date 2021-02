per Mail teilen

Ein 47-jähriger Mann hat sich in Mainz im Drogenrausch den Penis abgeschnitten. Das hat die Mainzer Polizei mitgeteilt.

Der Mann aus Mainz-Hechtsheim habe am Montagabend gegen 23 Uhr selbst die Rettungskräfte per Notruf informiert, so ein Polizeisprecher. Die Verletzung habe er sich mit einem klappbaren Rasiermesser zugefügt.

Vor Ort hätten die Einsatzkräfte den abgetrennten Penis auf dem Grundstück gefunden, außerdem sei noch Marihuana sichergestellt worden. Der 47-Jährige sei sofort in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert worden.