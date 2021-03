per Mail teilen

Gut ein Jahr Corona-Virus in Rheinland-Pfalz. Gut ein Jahr ohne Einkommen. So sieht es aktuell beim Mainzer Schausteller Marco Sottile aus. Ihren letzten richtigen Einsatz hatte die Schaustellerfamilie auf dem Weihnachtsmarkt 2019 in Mainz. Und halbwegs realistisch eingeschätzt, der nächste größere Einsatz wird wohl der Weihnachtsmarkt 2021 sein. Wie kommt die Schaustellerfamilie ohne Volksfeste klar? Darüber sprechen wir mit Marco Sottile aus Mainz.