Beim Mainzer Ruderverein haben vergangene Nacht etwa 75 Menschen das Olympia-Rennen ihres Vereinskollegen Jason Osborne verfolgt. Nach Angaben von Pressesprecher Andreas Hassinger war die Freude über die Silbermedaille bei allen riesig. Das Rennen sei unglaublich spannend gewesen, "gefühlt" habe Osborne Gold holt. Jason Osborne war in der Nacht bei den Olympischen Spielen in Tokio mit Jonathan Rommelmann im leichten Zweier angetreten. Der Mainzer Ruderverein will Osborne bei seiner Ankunft am Frankfurter Flughafen empfangen und danach mit ihm die Silbermedaille im Ruderhaus in Mainz feiern.