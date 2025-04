Gute Stimmung und viel Andrang beim Mainzer Rheinfrühling

Die Schaustellerinnen und Schausteller sind mit dem ersten Wochenende des Mainzer Rheinfrühlings zufrieden. Das Wetter habe super mitgespielt und viele Menschen auf das Volksfest gelockt.

Seit 30 Jahren ist das Fahrgeschäft "Breakdancer" im Besitz der Familie Wingender. Mario Wingender Junior hat schon als Kind seinem Vater beim Aufbau geholfen, jetzt ist er selbst für den Breakdancer verantwortlich - einen Klassiker unter den Fahrgeschäften. Auf Volkfesten wie dem Mainzer Rheinfrühling gehört er einfach dazu. "Viele Erwachsene, die als Kinder schon mit unserem Breakdancer gefahren sind, kommen jetzt mit ihren eigenen Kindern wieder," erzählt Mario Wingender. Er schätzt die Tradition, die dieses Fahrgeschäft hat.

Gute Bilanz des ersten Rheinfrühling-Wochenendes

Mit dem ersten Wochenende des Mainzer Rheinfrühlings ist Mario Wingender sehr zufrieden. "Wir haben schönes Wetter gehabt, es waren viele Leute da. Wenns so weitergeht, sieht es sehr gut aus für den Mainzer Rheinfrühling", fasst Wingender zusammen. Er und seine Familie sind auf vielen Volksfesten und Veranstaltungen in der Region unterwegs. Zwar leben sie in Mayen in der Vulkaneifel, aber die Familie stammt aus Rheinhessen, Mario ist in Bingen zur Schule gegangen. Die großen Mainzer Feste liegen Mario Wingender deshalb besonders am Herzen. Im Breakdancer gibts daher auch eine extra Mainz-Gondel, gestaltet mit Motiven wie dem Dom und dem Stadtwappen.

Das Riesenrad und das Kettenkarussell gehören zum Rheinfrühling dazu. Das Volksfest in Mainz geht noch bis zum 27. April 2025. SWR

Mainzer Rheinfrühling dauert 15 Tage

Das Volksfest zwischen Kaisertor und Kurfürstenbrunnen ist nach Angaben von Marco Sottile das älteste Fest von Mainz. "Das Fest ist über 650 Jahre alt", erzählt der Vorsitzende der Mainzer Schausteller. An 15 Tagen locken Riesenrad, Kettenkarussell und jede Menge Buden mit Essen und Getränken die Besucher ans Rheinufer. Attraktionen aus ganz Deutschland kämen jedes Jahr hierher.

Wir sind das Oster-Volksfest, das deutschlandweit am meisten besucht wird.

Nervenkitzel auf dem "Jetlag"

Eine der Attraktionen in diesem Jahr ist der "Jetlag" von Familie Weber - ein Highspeed-Karussell, dessen Gondeln sich in zehn Metern Höhe drehen. Der Jetlag gehört zu den schnellsten sogenannten Rundfahrgeschäften Europas. Dieses Fahrgeschäft gibt es in ganz Deutschland nur zweimal. "Entsprechend sind wir im ganzen Bundesgebiet unterwegs", erzählt Louis Weber. In Mainz machen sein Vater und er mit dem Jetlag zum ersten Mal Station. Vom Rheinfrühling sind sie begeistert. "Das ist eine sehr schöne Kulisse hier. Sobald die Sonne scheint, ist die ganze Promenade voll", sagt Weber.

Den "Jetlag" gibt es in ganz Deutschland nur zweimal. Er gehört in diesem Jahr zu den Fahrgeschäften auf dem Rheinfrühling, die Nervenkitzel versprechen. SWR Daniel Brusch

Autoscooter-Gottesdienst am Ostermontag



Und Sonne hatten die Schaustellerinnen und Schausteller bisher reichlich. "Damit steht und fällt ein solches Fest,“ sagt der Schausteller-Vorsitzende Marco Sottile. Alle hoffen, dass das Wetter über Ostern genauso schön bleibt. Am Oster-Wochenende locken noch weitere Highlights wie das Traktor- und Oldtimertreffen am Ostermontag und der beliebte Gottesdienst auf dem Autoscooter. „Unsere Schausteller-Pfarrerin baut vorne an der Kasse einen Altar auf, man kann in den Autoscootern oder auf Bänken sitzen und am Gottesdienst teilnehmen,“ erklärt Sottile.

Rheinfrühling geht noch bis zum 27. April



Nach dem österlichen Innenhalten geht der Spaß auf dem Rheinfrühling dann weiter, zum Beispiel auf dem Breakdancer von Mario Wingender. Der sitzt selbst im Kassenhäuschen und sorgt für die Stimmung. Die Musik müsse passen, sagt er. Aber auch die für Fahrgeschäfte typischen Ansagen. „Da kann von mir auch schonmal ein flotter Spruch über die Frisur eines Fahrgasts kommen, oder ähnliches,“ lacht er. Am letzten Samstag des Rheinfrühlings wird an der Promenade noch ein Feuerwerk gezündet. Einen Tag später, am 27. April, geht das Fest dann zu Ende.