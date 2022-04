Nach Corona-Pause endlich wieder Karussell fahren

per Mail teilen

Kassen leer, Katastrophenstimmung. Zwei Jahre lang ging so gut wie gar nichts für die Schausteller in Rheinhessen und Umgebung. Der Start des Mainzer Rhein-Frühlings ist wie eine Art Befreiungsschlag.

"Als wir hier am Samstag aufgemacht haben, sind mir die Tränen gekommen", sagt Gotthard Heppenheimer aus Frankenthal und drückt den Knopf seines Mikrofons: "Und los geht's", dröhnt seine Stimme mit Echo durch die Boxen. Er sitzt in der Kabine neben seinem Kettenkarussell und beobachtet, wie es sich langsam in die Höhe schraubt. Jeder Platz ist besetzt. Kinder, Jugendliche, Erwachsene. Heppenheimer zündet die nächste Stufe. "Achtung, jetzt kribbelt's." Er erntet lautes Kreischen.

Gotthard Heppenheimer bringt die Besucher seines Kettenkarussells in Stimmung. SWR Gesa Walch

Karussells warten kostet viel Geld

Die vergangenen beiden Jahre waren schwer für Gotthard Heppenheimer. "Wir konnten unsere Karussells kaum noch warten", erzählt er. Als die Zusage zum Mainzer Rhein-Frühling kam, habe er seine letzten finanziellen Reserven in die Hand genommen, um das Kettenkarussell auf den neuesten Stand zu bringen.

Schaustellerfamilie aus Worms atmet auf

Gleich nebenan steht das Riesenrad von Tobias Göbel aus Worms. Neben ihm in der Kabine sitzen seine Töchter Elisa und Johanna. "Ich bin sieben Jahre alt", ruft die Größere dazwischen, "und ich vier", die andere. Wie jetzt seine Töchter war Tobias als Kind schon immer dabei, wenn seine Eltern mit dem Riesenrad herumgereist sind. Eine richtige Schaustellerfamilie.

Tobias Göbel aus Worms und seine Familie betreiben ein Riesenrad. SWR Gesa Walch

Riesenrad fahren trotz Corona-Pandemie

Die Corona-Pause sei eine der schwersten Zeiten gewesen, die er je erlebt habe. "Das war vor allem nervlich echt schwierig", erzählt er. "Mit dem Riesenrad haben wir recht große Investitionen." Die finanziellen Hilfen des Bundes hätten vor allem im Jahr 2020 nicht viel gebracht. 2021 sei es etwas besser gewesen. Zum Glück habe er sein Riesenrad manchmal als Einzelattraktion in einer Stadt aufstellen können. Das habe zumindest ein bisschen Geld gebracht.

Während des Interviews bildet sich an seiner Kabine eine Schlange. "Wir sind sehr zufrieden", resümiert Tobias Göbel den Start beim Mainzer Rhein-Frühling. Man merkt, die Leute wollen raus, die wollen wieder was erleben."

Nachmittags besuchen viele Familien den Mainzer Rhein-Frühling. SWR Gesa Walch

Kleine Kinder kennen kein Leben ohne Corona

Es ist Nachmittag, die Sonne scheint, um diese Zeit sind vor allem Familien auf dem Jahrmarkt unterwegs. Florian Melzer schlendert mit seiner Frau, seiner Tochter Emma und seinem Sohn Henri am Rhein entlang. Henri ist drei - an ein Leben ohne Corona kann er sich nicht mehr erinnern. Einen Jahrmarkt? Noch nie gesehen. "Henri ist ganz fasziniert", erzählt Florian. "Es ist einfach schön, dass man sich mal wieder unbeschwert bewegen kann."

Über die leuchtenden Kinderaugen freut sich besonders Marco Sottile aus Mainz. Er betreibt zwei Kinderkarussells und sitzt in einer Kabine, wo man mit Greifarmen Kuscheltiere einsammeln und gewinnen kann. "Ich bin hier groß geworden", erzählt er. "Als Kind hat man schon gewusst, wenn's jetzt wieder warm wird, dann geht's los, dann ist die Meenzer Mess." Für ihn sei es emotional ganz wichtig, dass der Mainzer Rhein-Frühling jetzt stattfinden kann und dass die Besucher es auch annehmen.

Marco Sottile freut sich, dass es wieder los geht. SWR Gesa Walch

"Der emotionalste Rhein-Frühling"

Die letzten beiden Jahre seien finanziell und emotional katastrophal gewesen. Die Langzeitfolgen könne man wahrscheinlich erst in den nächsten Jahren absehen, sagt Sottile, der auch erster Vorsitzender der Interessengemeinschaft Mainzer Schausteller und Marktbeschicker ist. "Aber jetzt sehen wir, dass es wieder einen Aufschwung gibt und sind guter Dinge." Optimismus, Aufbruchsstimmung, Hoffnung ist zu spüren auf dem Mainzer Rhein-Frühling. "Für mich", sagt Marco Sottile, "ist es der emotionalste Rhein-Frühling, den ich je erlebt habe."