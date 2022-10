Ausgebranntes Auto stellt Mainzer Polizei vor ein Rätsel

Ein ausgebranntes Auto auf einem Acker in Mainz-Hechtsheim wirft Fragen auf. Die Polizei weiß noch nicht, wem das Auto gehört und warum es gebrannt hat.

Ein vorbeifahrender Zeuge hatte laut Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag das brennende Fahrzeug gemeldet. Die gerufene Feuerwehr löschte das Auto in diesem Fall nur mit Wasser. Nach Angaben eines Polizeisprechers, damit keine Schadstoffe in den Acker gelangten. Wie das Auto dorthin gekommen ist und wem es gehört, ist noch völlig unklar. Allerdings geht die Polizei momentan davon aus, dass das Auto absichtlich angezündet wurde.

Polizei will wissen, wem das Auto gehört

Kurios an diesem Fall ist auch, dass die Ermittler noch keine Fahrgestellnummer gefunden haben. Wie der Polizeisprecher weiter ausführt, könnte das unterschiedliche Gründe haben. So könne die Nummer beispielsweise noch durch Ruß bedeckt oder durch die Flammen so stark beschädigt worden sein, dass sie nicht mehr lesbar ist. Eine andere Möglichkeit besteht laut Polizei darin, dass die Fahrgestellnummer an einer Stelle angebracht ist, die schwierig zu finden ist.

Dass die Nummer vor dem Brand absichtlich herausgeflext worden ist, das glaubt die Polizei nach jetzigem Stand der Ermittlungen nicht.

Zuvor noch eine Runde auf dem Acker gedreht

Warum das Auto ausgerechnet auf dem Acker in Mainz-Hechtsheim abgestellt wurde, muss ebenfalls noch herausgefunden werden. Drohnenaufnahmen vor Ort hätten allerdings gezeigt, dass der oder die Täter mit dem Auto zuvor noch einige Runden auf dem Acker gedreht haben. Auf den Luftaufnahmen seien Reifenspuren erkennbar gewesen.

Ob es sich bei dem ausgebrannten Auto um einen "jugendlichen Scherz" oder womöglich um das Vertuschen einer Straftat handele, sei ebenfalls Bestandteil der Ermittlungen, so die Polizei. Der Wagen soll nun aus dem Feld geholt werden. Dann werden Experten der Spurensicherung das Auto genau untersuchen.