Love Scamming: Mann nutzt Frau übers Internet aus

Die Mainzer Polizei ermittelt in einem sogenannten Love-Scamming-Fall. Laut Polizei hatte der Täter über ein Berufs-Netzwerk im Internet Kontakt mit der 40-Jährigen aufgenommen. Dem Mann sei es gelungen, eine persönliche und vertrauensvolle Beziehung zu der Frau aufzubauen. Unter dem Vorwand, bei einer Geschäftsreise in Asien in eine finanziellen Notlage geraten zu sein, bat der Mann die Frau um Geld. Die 40-Jährige überwies laut Polizei mehrere zehntausend Euro. Als der Mann danach noch mehr Geld forderte, wurde die Frau misstrauisch und wandte sich an die Polizei. Solche Betrüger seien sowohl in sozialen Netzwerken als auch bei Partner-Börsen im Internet unterwegs, warnt die Mainzer Polizei.