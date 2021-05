per Mail teilen

Ohne Blaulicht, aber mit Neonhelm - Polizisten und Polizistinnen des Mainzer Polizeipräsidiums werden künftig auch auf Elektrofahrrädern unterwegs sein. Das Pilotprojekt für Rheinland-Pfalz wurde jetzt offiziell gestartet.

Am Mainzer Rheinufer hat der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) die sechs Elektrofahrräder offiziell der Polizei übergeben. Insgesamt haben sie einen Wert von rund 18.000 Euro. Vier werden bei der Mainzer Polizei im Einsatz sein, zwei bei der Polizei in Worms.

Radius erweitern

Fahrradstreifen haben sich sich nach Angaben des Innenministerium bewährt. In unwegsamem Gelände oder bestimmten verkehrstechnischen Situationen kämen sie besser voran als Streifenwagen. Mit der elektrischen Variante könnten Polizisten nun ihren Aktionsradius erheblich erweitern. Außerdem könnten sie so länger auf dem Fahrrad im Einsatz sein, weil es nicht mehr so anstrengend sei.

Bürgernah und umweltfreundlich

Außerdem könne die Polizei so selbst Erkenntnisse über den Radverkehr bekommen, so ein Mainzer Polizeisprecher. Wichtig sei auch die Bürgernähe von Fahrradstreifen. Einen Polizisten auf dem Fahrrad spreche man viel schneller an als einen, der im Auto unterwegs sei.

Der Pilotbetrieb mit den Elektrofahrrädern im Polizeipräsidium Mainz ist auf zwei Jahre angelegt. Dann soll geprüft werden, ob sich der Einsatz bewährt hat und die Streifen auf weitere Regionen ausgeweitet werden.