Die Polizei hat einen 23-Jährigen festgenommen, der einen Mann am Mainzer Hauptbahnhof tödlich verletzt haben soll. Nach Angaben der Polizei war der Angriff bereits im Oktober passiert. Das 46-jährige Opfer war dabei gestürzt und hatte sich so schwer am Kopf verletzt, dass es im November verstarb. Durch eine Personenbeschreibung seien die Beamten dem 23-Jährigen auf die Spur gekommen, Zeugen hätten den Mann jetzt identifiziert. Das Motiv ist laut Polizei noch völlig unklar. Es ist auch nicht bekannt, ob sich die beiden Männer kannten.