Die Mainzer Museumsnacht wird wegen der Pandemie in diesem Jahr nicht stattfinden. Das hat das Kulturdezernat der Stadt mitgeteilt. Das Konzept der Museumsnacht bestehe darin, dass eine möglichst große Zahl von Besucherinnen und Besuchern an einem Abend möglichst viele Ausstellungen besuche, so Kulturdezernentin Marianne Grosse. Das sei im Hinblick auf die Risiken der Omikron-Variante nach wie vor aber hochproblematisch. Als neuer Termin ist der 3. Juni 2023 geplant.