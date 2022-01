per Mail teilen

Ein Tipper aus Mainz ist der erste Lotto-Millionär des neuen Jahres in Rheinland-Pfalz. Der Spieler aus der Landeshauptstadt habe den Hauptgewinn der "Neujahrs-Million" erzielt, teilte Lotto Rheinland-Pfalz am Montag mit. Der Gewinner sei der Lotto-Gesellschaft namentlich bekannt. Die Anzahl der Losnummern für die "Neujahrs-Million" war auf 250.000 Stück limitiert und die Lose waren ausschließlich in den rheinland-pfälzischen Lotto-Annahmestellen erhältlich.