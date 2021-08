Zum Dankesfest des Bundespräsidenten für Helfer und Helferinnen in der Corona-Pandemie sind auch zwei Mainzer eingeladen. Es handelt sich um die Initiatoren des Projekts "Kirche für Künstler". Die Pfarrerin der evangelischen Kirche Mainz-Weisenau, Britta Busch, und Thomas Mann werden im Park von Schloss Bellvue von Frank-Walter Steinmeier für ihr Engagement geehrt. Beide sind maßgeblich an dem Projekt "Kirche für Künstler" beteiligt. Dabei geht es darum, dass Künstlerinnen und Künstler aus dem Großraum Mainz, die unter den Folgen der Corona-Krise leiden, in der evangelischen Kirche Weisenau auftreten dürfen. Die Benefizkonzerte zugunsten der Künstler haben sich inzwischen zun Kulturfestival "Weisenauer Kultursommer" entwickelt. Seit Juni finden in der evangelischen Kirche in Weisenau verschiedene Veranstaltungen wie Lesungen und Konzerte statt.