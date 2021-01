Das Bistum Mainz hat die Gotthard-Kapelle im Mainzer Dom zu einem besonderen Ort der Stille und Trauer in Coronazeiten gemacht. Bischof Peter Kohlgraf segnete die Kapelle. Sie soll für alle Menschen, die um Verstorbene in Coronazeiten trauern oder Ängste haben, ein Ort des Gebets sein. Außerdem liegt ein Fürbitt-Buch aus. Die Einträge sollen auch Aufnahme in die Fürbitten der Dom-Gottesdienste finden. Die Gotthard-Kapelle ist über einen Seiteneingang des Doms zu erreichen. Besucher müssen Masken tragen werden und es dürfen sich maximal vier Personen gleichzeitig in der Kapelle aufhalten.