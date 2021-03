Die Polizei hat einen Mann gefasst, der Schmuck im Wert von 30.000 Euro gestohlen haben soll. Die Inhaberin eines Juweliergeschäftes in der Mainzer Innenstadt hatte sich laut Polizei sich am Mittwochnachmittag über den Notruf gemeldet. Ein angeblicher Kunde habe sich Armbänder zeigen lassen. In einem günstigen Moment habe er in die Auslage gegriffen und sei mit 30 Gold-Armbändern geflohen. Eine Polizeistreife konnte den Mann wenig später fassen. Teile des Diebesgutes hatte der Mann hinter einem Haus versteckt. Ermittlungen führten dann zu einem mutmaßlichen Komplizen in Wiesbaden. Beide Männer wurden erkennungsdienstlich behandelt. Das Diebesgut wurde an die Inhaberin des Juweliergeschäftes zurückgegeben.