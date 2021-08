per Mail teilen

Das Mainzer Wirtschaftsdezernat startet in den kommenden Monaten eine Workshop-Reihe mit dem Ziel, die Innenstadt attraktiver zu machen. Beteiligt werden sollen alle Interessensgruppen, die die Innenstadt nutzen. Neben dem Einzelhandel, der Gastronomie und Vertretern der Politik sind dies zum Beispiel auch Immobilienbesitzer und der Stadtjugendring. Ein Experte der Hochschule Worms soll die Workshops moderieren. Er sagte, er gehe davon aus, wenn die Mainzer Innenstadt so bleibe wie sie jetzt ist, werde sie dauerhaft 30 bis 50 Prozent der Besucher verlieren. Eine Vertreterin der Mainzer Wirtschaftsförderung sagte, die Pandemie habe wie ein Brandbeschleuniger für den Strukturwandel gewirkt: Es gingen immer mehr Kunden durch den Online-Handel verloren. In fünf Workshops sollen etwa 20 Interessensvertreter nun Lösungen erarbeiten. Die Ergebnisse liegen voraussichtlich ab Ende September vor.