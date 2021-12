Impfzentrum in Mainz-Gonsenheim öffnet wieder

In Mainz-Gonsenheim öffnet am Mittwoch, 1. Dezember, das Corona-Impfzentrum. Nach Angaben der Stadt können in der ehemaligen Fachhochschule 800 Impfungen am Tag verabreicht werden. Möglich seien Erst- und Zweit-, aber auch Auffrischungsimpfungen. Anmeldungen für einen Termin sind auf der Internetseite des Landes und telefonisch unter 0800/5758100 möglich. Wer keinen Termin habe, könne auch nicht geimpft werden.

Das Impfzentrum in Mainz-Gonsenheim hat montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Es war Ende September vorübergehend geschlossen worden, weil die Impfbereitschaft in der Bevölkerung nachgelassen hatte.