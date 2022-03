Mainzer Hotel nimmt ukrainische Geflüchtete mit Behinderung auf

Immer mehr Menschen aus der Ukraine suchen auch in Rheinhessen nach einem sicheren vorübergehenden Zuhause. Im INNdependence Hotel in Mainz sind am Wochenende die ersten Geflüchteten angekommen, die eine Behinderung haben.

20 Geflüchtete, die teilweise im Rollstuhl sitzen, gehbehindert sind oder andere Handicaps haben, sind zusammen mit ihren Familien vorübergehend in dem Mainzer Hotel untergekommen. Hotel ideal für Menschen mit Handicap Das INNdependence Hotel ist genau der richtige Ort für die Geflüchteten. Denn das Hotel, in dem sie jetzt leben, ist ein Inklusionsbetrieb. Das heißt, behinderte Menschen arbeiten hier mit nicht behinderten Menschen zusammen und fast alle Zimmer sind barrierefrei. Der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung hatte das Hotel um Hilfe gebeten. Im Mainzer Hotel INNdependence kümmert man sich um die ukrainischen Flüchtlinge. SWR Karin Pezold Geflüchtete sind teils traumatisiert Wie Alexander Tränkmann vom Hotel INNdependence ausführt, sind die Angekommenen zwar äußerlich ruhig, aber innerlich aufgewühlt. Als Beispiel nannte er die Fluggeräusche vom Flughafen Frankfurt. Diese hätten die Menschen sehr berührt und auch erschreckt, denn mit den Geräuschen seien auch die Ängste wieder hochgekommen, so Tränkmann. Auch Kinder unter den Flüchtlingen Unter den 20 Ukrainerinnen und Ukrainerin befinden sich auch sechs Kinder im Alter zwischen sieben und fünfzehn Jahren. Das Hotel-Team tue nun alles, damit sich die Geflüchteten möglichst schnell von dem Erlebten erholen. Die Hotel-Mitarbeitenden würden sich nicht nur um das Essen und die Unterkunft kümmern. Auch bei der Frage "wie geht es jetzt in Deutschland weiter" seien die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr engagiert. So würden sie unter anderem dafür sorgen, dass die Geflüchteten ärztliche Hilfe bekämen, wenn sie welche bräuchten. Und auch bei verschiedenen Alltagsfragen versuchen die Mitarbeitenden zu helfen, wo sie können. Menschen aus Ukraine sind dankbar für Unterstützung Die Geflüchteten aus der Ukraine sind sehr dankbar für die Hilfe. Zu ihnen gehören auch Andrej, sein Vater Victor und seine Frau Tanja. Andrej sitzt seit einem Autounfall im Rollstuhl. Seit vergangenen Freitag ist die Familie in Mainz. Tanja und Andrej aus Kiew, die derzeit im INNdependence Hotel in Mainz wohnen. SWR Karin Pezold Sie flüchteten mit dem Auto aus Kiew - aus Angst vor den russischen Bomben und aus Angst festzusitzen, weil im Wohnhaus vielleicht schon bald der Fahrstuhl nicht mehr funktioniert. "Wir fühlen uns hier in Mainz sehr sicher und sind sehr dankbar, hier aufgenommen worden zu sein. Wir finden Mainz wunderschön und versuchen jetzt zur Ruhe zu kommen", sagt Andrej. Auch seine Frau Tanja ist sehr froh, dass sie dem Kriegsgeschehen entkommen konnte. Doch gleichzeitig ist da noch die Angst um ihre zwei besten Freunde, die bislang noch nicht aus der Ukraine flüchten konnten. Beide sitzen im Rollstuhl. Sie mitten im Kriegsgebiet zurückzulassen, für Tanja und Andrej ein schreckliches Gefühl. "Wir fühlen uns so machtlos und hilflos, weil wir nicht helfen können." Hotel kann keine weiteren Geflüchteten aufnehmen Im INNdependence Hotel haben Tanja, Andrej und die anderen Geflüchteten jetzt erst einmal eine Unterkunft gefunden. Wie lange genau sie bleiben werden, ist unklar. Zurzeit sei das Mainzer Hotel ausgelastet, so die Geschäftsführung. Kurzfristig werde man keine weiteren Flüchtlinge aufnehmen können.