Firma Schott hilft Angehörigen ukrainischer Mitarbeitenden

Der Mainzer Spezialglashersteller Schott holt Familienangehörige ihrer ukrainischen Mitarbeitenden aus dem Land. Nach Angaben eines Firmen-Sprechers sind inzwischen 60 Menschen aus der Ukraine in Tschechien untergekommen. Das Unternehmen hat dort und in Ungarn Werke. Die Familienangehörigen sind in Hotels, Pensionen und bei tschechischen Mitarbeitenden untergekommen. Die Mainzer Mitarbeitenden haben zudem Kleidung und Spielzeug gesammelt. Für die Geflüchteten an der polnisch-ukrainischen Grenze wurde ein Transport mit Lebensmitteln und Medikamenten organisiert. Schott sammelt außerdem noch Geldspenden, es sei schon eine hohe fünfstellige Summe zusammengekommen, die das Unternehmen aufrunden möchte.