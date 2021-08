Im Giftinformationszentrum der Mainzer Uni werden zurzeit deutlich mehr Fälle von Pilzvergiftungen gemeldet als im vergangenen Jahr. Ein Grund ist offenbar der feuchte Sommer.

Der viele Regen in den vergangenen Wochen habe dafür gesorgt, dass mehr Pilze wachsen, so das Giftinformationszentrum, kurz GIZ, an der Universitätsmedizin Mainz. Und damit schießen eben auch Giftpilze in großer Zahl aus dem Boden.

Bisher seien knapp 50 Prozent mehr Anfragen zu Pilzvergiftungen im GIZ eingegangen als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr, so GIZ-Leiter Stürer. Vor allem Vorfälle mit Kleinkindern im Alter von ein bis drei Jahren hätten seit Anfang Juli überproportional zugenommen. Häufig würden die Kinder Pilze aus dem Garten essen. Auch wenn das oft keine "typischen" Giftpilze seien, könnten sie durch Bitterstoffe schwere Magen-Darm-Beschwerden auslösen.

"Wir empfehlen Eltern und auch Kindergärten, verstärkt auf Pilze im Garten zu achten und diese zu entfernen, bevor Kinder sich dort aufhalten."

Noch keine schweren oder tödlichen Pilzvergiftungen

Zum Glück habe man in der laufenden Pilzsaison noch keine schweren oder tödlichen Vergiftungen im GIZ verzeichnet, so Stürer. Das GIZ in Mainz ist Ansprechpartner für Vergiftungsfälle aus Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland. "Dennoch müssen wir warnen", so Stürer weiter. Wenn es insgesamt mehr Pilze gebe, steige eben auch die Wahrscheinlichkeit, auf giftige Pilze zu stoßen.

Trotz trockener Böden auch mehr Pilze in Rheinhessen

Das treffe auch auf Rheinhessen zu, sagt der Mainzer Pilz-Experte Wolfgang Prüfert von der Deutschen Gesellschaft für Mykologie. Und das, obwohl die Böden in Rheinhessen trotz des feuchten Sommers immer noch zu trocken seien. Im Vergleich zu anderen Regionen in Rheinland-Pfalz falle das Pilzwachstum hier in diesem Jahr nicht ganz so reichlich aus.

Knollenblätterpilze sind tödlich giftig.

Trotzdem habe er in letzter Zeit schon vereinzelt mit Vergiftungsfällen in der Region zu tun gehabt, berichtet Prüfert. Ein häufiger Fehler, den die Leute machen würden: die Pilze roh oder nicht genügend durchgebraten zu essen. "Das ist wie bei grünen Bohnen, die sind roh auch giftig." Grundsätzlich gelte für essbare Wildpilze die Regel: "Erst essen nach mindestens zehn Minuten Durcherhitzen!"

Warnung vor giftigen Champignons

Generell werde es immer schwerer für Pilzsammler, essbare Exemplare von giftigen zu unterscheiden. Mit dem Klimawandel seien in den letzten Jahren nämlich deutlich mehr Pilzarten gewachsen – unter anderem solche, die sonst eher weiter südlich vorkämen.

Und nicht nur "Exoten" könnten problematisch sein, sondern auch beliebte Klassiker wie Champignons. "Es gibt Champignon-Arten, die giftig sind und deren Inhaltsstoffe krebserregend sein könnten", erklärt Wolfgang Prüfert. Dazu gehörten zum Beispiel Karbol-Champignons, die der Laie nicht gleich erkennen könne. "Am besten erst gar keine Champignons sammeln", rät der Pilz-Experte.

Finger weg von bestimmten Pilzarten in Rheinhessen

Ein weiteres Beispiel seien Filz-Röhrlinge. "Die sind eigentlich essbar, schimmeln aber sehr schnell, was man nicht immer sofort sieht." In Rheinhessen sei zum Beispiel die "Ziegenlippe" verbreitet. Und auch ungenügend gekochte Parasol-Pilze machten immer wieder Probleme.

Ernsthafte Vergiftungen würden in dieser Region unter anderem durch den Grünen Knollenblätterpilz und den Gifthäubling drohen. Letzterer wachse zum Beispiel auf Rindenmulch, der auch auf Kinderspielplätzen vorkomme.

Pilzsammler sollten Funde immer kontrollieren lassen

"Grundsätzlich können wir nur allen Pilzsammlern raten: Lassen Sie Ihre Funde von Experten kontrollieren!", appelliert Toxikologe Andreas Stürer. Es gebe in jeder Region Pilz-Sachverständige der Deutschen Gesellschaft für Toxikologie, wie zum Beispiel Wolfgang Prüfert. Außerdem solle man sich nie auf Pilz-Apps auf dem Handy verlassen, so Stürer. Die Gefahr, dass die App die Pilzart nicht richtig beschreibe oder erkenne, sei einfach zu groß.

Wer nach dem Verzehr von Pilzen Beschwerden bekommt, kann sich an den Notruf der GIZ an der Mainzer Universitätsmedizin wenden. Unter der Telefonnummer 06131-19240 erhalten Anrufer rund um die Uhr professionelle und ärztliche Beratung bei Vergiftungen aller Art.