Wegen des Giftanschlags an der Technischen Universität in Darmstadt war der Giftnotruf der Mainzer Universität Anfang der Woche stark nachgefragt. Nach Angaben einer Sprecherin haben die Ereignisse in Hessen dazu geführt, dass einige Anrufende zunächst in der Warteschleife gelandet sind. Hinzu komme, dass dem Giftinformationszentrums (GIZ) durch Urlaub oder Krankheit derzeit Mitarbeitende fehlten. Sollte das GIZ telefonisch nicht erreichbar sein, rät die Sprecherin, sich in dringenden Fällen an den allgemeinen Notruf unter der Nummer 112 zu wenden.