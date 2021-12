Mainzer Gastronomen geschockt von 2G-Plus 

per Mail teilen

Ab Samstag müssen auch Geimpfte und Genesene in Rheinland-Pfalz einen negativen Corona-Test in der Gastronomie vorzeigen. Das stößt auf Unverständnis.

Der Besitzer des Mainzer Dom-Cafés, Markus Stolz, ist verärgert und enttäuscht: „Wir gehen davon aus, dass wir das Café wieder komplett schließen müssen,“ sagt er. Für einen Besuch im Café lässt sich niemand extra testen, glaubt der Besitzer des Dom-Cafés. Er will es ein paar Tage lang ausprobieren, aber rechnet damit, dass er seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann erneut in Kurzarbeit schicken muss.

Der Besitzer des Mainzer Dom-Cafés, Markus Stolz, an der Theke des Cafés. SWR

„Mit solchen Entscheidungen macht die Politik eine ganze Branche kaputt."

Wahrscheinlich werde sein kompletter Dezember-Umsatz wegbrechen. Er sei gerade dabei gewesen, wieder Personal aufzustocken. Das müsse er jetzt wieder rückgängig machen.

Einzige Hoffnung: Selbsttests in den Lokalen

Auch Pascal Neuland, Geschäftsführer der Kneipe Krokodil in der Mainzer Neustadt, geht davon aus, dass ab Samstag Gäste wegbleiben werden. Ob sie in der Kneipe Tests für Gäste bereithalten werden, weiß er noch nicht.

Selbsttests sind nach Angaben des rheinland-pfälzischen Gaststättenverbands DEHOGA erlaubt. Das habe der DEHOGA mit dem Wirtschaftsministerium so vereinbart.

"Wir werden alles dafür tun, dass wir nicht nochmal schließen müssen."

Immerhin seien die Tests eine weitere Absicherung, sodass es sowohl für die Gäste als auch die Mitarbeitenden in der Gastronomie sicherer werde, so Pascal Neuland von der Kneipe Krokodil. Bislang seien keine Weihnachtsfeiern abgesagt worden. Er hoffe, dass das so bleibt.

Unverständnis und Verzweiflung über weitere Verschärfung

Bei Alexander Leonard hingegen sind schon sechs Feiern abgesagt worden. Er betreibt die Gaststätte TSG-Stuben in Mainz-Bretzenheim und weiß gerade nicht, wie er weiter machen soll. Er sieht sehr schlechte Zeiten auf seinen Betrieb und die ganze Gastro-Branche zukommen.

Der Wirt der TSG-Stuben in Mainz-Bretzenheim. SWR Rabea Amri

Er lebe von seinen Stammkunden und einige hätten bereits angekündigt, dass sie wegen der zusätzlichen Tests nicht mehr kommen werden. „Ich frag mich: Warum habe ich das alles auf mich genommen? Habe mich geimpft, hab hier die 2G-Regel eingeführt, hab das alles kontrolliert und jetzt soll ich zusätzlich noch einen Test verlangen? Dieser Aufwand rechnet sich für uns doch gar nicht,“ sagt Leonard.

Pandemie verschlingt alle Ersparnisse

Zurzeit plane er nicht, den Kundinnen und Kunden Selbsttests anzubieten. Denn dann müsste er vom Personal jemanden abstellen, der sich nur um die Tests kümmere. Alexander Leonard denkt darüber nach, aufzugeben. Die Pandemie habe bereits all seine Ersparnisse aufgebraucht. Mit den Einnahmen durch die Weihnachtsfeiern habe er fest gerechnet. Dass auch die Fastnacht weitgehend ausfalle, reiße noch ein weiteres Loch. Leonard sagt, er wisse nicht mehr, wie er all das auffangen solle. „Mit 2G-Plus jedenfalls nicht", so Leonard.