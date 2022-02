Mainzer Gastronomen fordern die Abschaffung von 2G+

Die Mainzer Gastronomen fordern die sofortige Abschaffung der 2G-Plus-Regelung in den Betrieben. Im Vorfeld der heutigen Ministerpräsidenten-Konferenz mit Bundeskanzler Scholz sollen nach Ansicht vieler Mainzer Wirte sämtliche Zugangsbeschränkungen abgeschafft werden. Es sei an der Zeit, dass die Gastro-Betriebe wieder ganz normal geführt werden können, so der Vorsitzende des Mainzer Tourismusfonds, Budde. Die Einführung der 2G-Plus-Regeln in Rheinland-Pfalz im Dezember habe die sowieso schon angespannte wirtschaftliche Lage vieler Restaurants und Kneipen noch verschärft. Vor allem die Tatsache, dass im Nachbarland Hessen weniger harte Regeln gelten habe dafür gesorgt, dass viele Gäste abgewandert seien. In diesem Zusammenhang erhofft sich Budde auch bundeseinheitliche Corona-Bestimmungen. Alles andere sei für viele Gäste nicht mehr nachvollziehbar. Außerdem müsse die Politik eine generelle Perspektive und Planungssicherheit schaffen. Sonst, so Budde, müssten bald viele Gastro-Betriebe schließen.