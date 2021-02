Auf vielen Köpfen sieht es mittlerweile ganz schön wild aus - die berühmte Corona-Matte hat sich breit gemacht. Hilfe gibt es ab dem 1. März. Für die Wiedereröffnung wird auch im Mainzer Traditions-Friseursalon Arens fleißig gerödelt.

Seit zweieinhalb Wochen prasseln auf den Mainzer Friseur Christian Arens und sein Team Terminanfragen ein. Mittlerweile wurden allein für den Monat März rund 1.000 Termine vereinbart. Weil Arens zur Öffnung seines Salons am Montag wegen der schärferen Abstandsregeln nur 30 Prozent des Ladens auslasten kann, musste er Struktur in dieses Chaos bringen.

"Organisation war wie Schach spielen"

"Mein Rezeptionsteam leistet Großartiges, seitdem wir wissen, wann es wieder losgeht und vor allem auch unter welchen Bedingungen es wieder losgeht", sagt Arens. Die Termine zu vergeben und einen Dienstplan zu machen, sei ein bisschen wie ein Schachspiel gewesen. "Du hast deine Mitarbeiter und versuchst sie in dieses Raum- und Etagenkonzept zu bringen".

Das Ergebnis ist ein Schichtmodell von 8:00 bis 19:30 Uhr, sodass die zwanzig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Arens in zwei Gruppen arbeiten. Um möglichst viele Kunden zu bedienen, ist der Salon jetzt an sechs Tagen in der Woche geöffnet - von montags bis samstags. Dadurch könne man die Hygieneregeln gut einhalten.

Hygieneregeln erweitert

Zur Sicherheit für seine Kundinnen und Kunden hat Arens gelb-schwarze Abstandslinien auf den Boden geklebt, die Lüftungsanlage hat einen neuen Filter bekommen. Außerdem wurden mobile Trennwände bestellt und eine FFP2-Maskenpflicht für seinen Salon eingeführt. "Das ist das Ergebnis meiner eigenen Gefährdungs-Beurteilung", erklärt Arens. Schließlich müsse man die Auflagen aus der Theorie auch praktisch umsetzen. Und bei der praktischen Umsetzung gebe es Probleme. Zum Beispiel könne das Haarewaschen ein Knackpunkt werden, wo die Abstandsregeln für eine ganz kurze Zeit vielleicht nicht eingehalten werden können, so Arens. "Durch das Tragen von FFP2-Masken und Visieren und durch die mobilen Trennwänden sind wir natürlich in der Lage, auch mal diese Regeln zu umgehen - wirklich nur kurzfristig."

Für Kunden wird es teurer

Die FFP2-Masken und das Desinfektionsmittel verursachen für den Friseur aber auch höhere Kosten. Deshalb hat Arens bereits im vergangenen Jahr einen Hygieneaufschlag von vier Euro berechnet. Weil im Januar aber auch die Zulieferer die Preise erhöht haben, hat auch Arens seinen Preise um 3,5 Prozent angepasst. "Das müssen wir natürlich auch an die Kunden abgeben, das ist ganz klar. Ich habe auch gar keine Möglichkeit mehr, das irgendwo aufzufangen."

Im Friseursalon Arens in Mainz ist alles für die Wiedereröffnung nach dem Corona-Lockdown gerichtet. SWR Alexander Dietz

"Das Einzige was zählt, ist Umsatz"

"Betriebswirtschaftlich ist es natürlich eine ganz andere Geschichte", sagt Arens. "Das wird sehr, sehr schwierig sein." Das Jahr 2020 sei schon sehr "gerupft" gewesen. Da habe man aber noch mit einer Auslastung von 50 Prozent gearbeitet. "Und jetzt gehen wir noch gerupfter an den Start, aber immerhin gehen wir an den Start. Das ist das Einzige, was jetzt zählt, weil wir Umsatz brauchen."

Trotz aller Schwierigkeiten - Vorfreude ist da

Trotz der schwierigen Situation freut sich Christian Arens darauf, dass er am Montag endlich wieder die Schere in die Hand nehmen kann. "Wenn wir an den Start gehen sind wir fröhlich, weil wir einfach ein gutes Gefühl vermitteln wollen mit unserer Arbeit." Deshalb sei der Kerngedanke: Nicht jammern und nicht an die Corona-Zahlen und an die Mutation denken. "Sondern wir sind jetzt da für euch und freuen uns genauso auf unsere Kunden, wie sie sich auf uns freuen."