Die Mainzer Schülerinnen und Schüler starten nach den Herbstferien am Montag wieder in den Unterricht. Die erste Runde der Klassenarbeiten wird in den nächsten Tagen abgeschlossen. Für viele war es besonders schwierig zu lernen, weil noch immer zahlreiche Bücher der Schulbuchausleihe fehlen. Offiziell sind es laut Stadt knapp 10 Prozent. SWR-Reporter Golo Schlenk hat eine Familie in Mainz besucht, bei denen bis jetzt beide Kinder ohne Bücher lernen mussten.