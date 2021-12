Mainzer Einzelhändler mit Weihnachtsgeschäft zufrieden

per Mail teilen

Die Mainzer Einzelhändler sind trotz der Corona-Pandemie zufrieden mit dem diesjährigen Weihnachtsgeschäft. Aber: Es gab erhebliche Einbußen.

Natürlich habe der Einzelhandel durch die Pandemie Umsatzeinbußen. Die Mainzer Einzelhändler berichteten von einem Minus um die 30 Prozent im Vergleich zu den Vorjahren ohne Corona, so die Vorsitzende der Werbegemeinschaft Mainz, Annette Plachetka. Die Einbußen seien allerdings geringer ausgefallen als angenommen. Vor allem seien die Mainzer Einzelhändler froh, dass sie öffnen durften und es keinen Lockdown gegeben habe, so wie im vergangenen Jahr.

Im Einzelhandel gilt zwei 2G. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Arne Dedert

Weniger Kunden wegen Corona

Die Zahl der Kunden sei seit der Corona-Pandemie im Weihnachtsgeschäft um 20 Prozent gesunken. Im Vergleich zu anderen rheinland-pfälzischen Städten stünden die Mainzer Einzelhändler aber noch gut da, so Plachetka weiter. Denn im Schnitt sei die Anzahl an Kunden in Rheinland-Pfalz um 40 Prozent gesunken.

Dass die Mainzer Einzelhändler besser dastehen als andere, liege wahrscheinlich an dem Weihnachtsmarkt, vermutet die Vorsitzende der Werbegemeinschaft. Denn der Weihnachtsmarkt in Mainz wurde im Gegensatz zu vielen anderen Städten nicht abgesagt und belebe die Innenstadt.

Nur mit diesen Bändchen durfte man auf dem Weihnachtsmarkt etwas kaufen. Sie gelten auch in den Geschäften als 2G-Nachweis. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Andreas Arnold

2G-Bändchen im Einzelhandel bleiben

Die Bändchen-Lösung in Mainz wird nach Angaben der Citymanagerin Sandra Klima auch nach dem Ende des Weihnachtsmarkts und der Winterzeitmärkte weitergeführt. Die Bänder für das Handgelenk erhielten Geimpfte und Genesene mit entsprechendem Nachweis ab dem 27.Dezember an verschiedenen zentralen Orten in der Mainzer Innenstadt.

Ausgabestellen seien unter anderem die Schnelltestzentren in der Innenstadt, der Juwelier Willenberg und das Modehaus SiNN. Die sogenannte Bändchenlösung soll in Mainz bis März nächsten Jahres fortgeführt werden - vorausgesetzt bis dahin gilt noch 2G im rheinland-pfälzischen Einzelhandel.