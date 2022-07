Dombauverein mit hohen Einnahmen und personellen Wechseln

Der Mainzer Dombauverein hat im vergangenen Jahr 144.000 Euro eingenommen. Wie es in einer Mitteilung heißt, beläuft sich das Vermögen des Vereins damit auf 2,7 Millionen Euro. Aktuell unterstützt der Verein die Restaurierung der Martinsfigur am Dom. Zudem finanziert er die neue Domorgel mit, die am 21. August eingeweiht werden soll. Weitere Projekte des Dombauvereins sind ein neues Beleuchtungskonzept und ein neuer Eingangsbereich. Seit seiner Gründung vor gut 23 Jahren habe der Dombauverein mehr als 3 Millionen Euro in Bauprojekte investiert. Im Vereinsvorstand gibt der langjährige Schatzmeister Theo Stauder sein Amt auf, seine Nachfolgerin ist die ehemalige SWR-Landessenderdirektorin Simone Schelberg. Auch der Domdekan wird abgelöst. Heinz Heckwolf geht in den Ruhestand, ihm folgt der neue Domdekan Henning Priesel nach.