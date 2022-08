Herz-OP an der neuen Orgel im Mainzer Dom

Seit vergangenem September hat der Mainzer Dom St. Martin eine neue Orgel. Das war auch nötig, nachdem ein großer Teil der alten Anlage aus den 1960er-Jahren schon seit 2014 nicht mehr gespielt werden konnte. Und es ist ein Jahrhundertprojekt, das in Mainz da auf die Beine gestellt wird: In den nächsten Jahren sollen noch zwei weitere neue Orgeln dazukommen, an akustisch perfekt austarierten Standorten. mehr...