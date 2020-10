Ein Bordell im Mainzer Bahnhofsviertel darf wieder öffnen - obwohl in Mainz aufgrund von Corona Prostitution eigentlich untersagt ist. Das hat der Stadtrechtsausschuss entschieden.

Nachdem am ersten Oktober die Bordelle in Rheinland-Pfalz wieder öffnen durften, wurden sie in Mainz keine zwei Wochen später wieder geschlossen - Grund sind die rasant steigenden Corona-Infektionszahlen. Die Schließung wollte eine Mainzer Bordell-Besitzerin nicht hinnehmen. Sie hat bei der Stadt Mainz Beschwerde gegen die Schließung eingelegt. Die Allgemeine Zeitung hatte zuvor darüber berichtet.

Maskenpflicht beim Sex

Mit Erfolg: Sie darf ihr Bordell in der Nähe des Mainzer Hauptbahnhofs wieder öffnen. Der Stadtrechtsausschuss hatte ihr Recht gegeben. Die Begründung: Die Schließung vor acht Tagen sei unverhältnismäßig gewesen. Die Betreiberin des Bordells habe klar machen können, dass von ihrem Bordell kein hohes Infektionsrisiko ausgehe. Es gelte unter anderem überall Maskenpflicht, die Kunden würden registriert und Oralsex sei verboten.

Der Stadtrechtsausschuss Der Stadtrechtsausschuss ist ein dem Gericht vorgeschaltetes Gremium der Stadt, um zu verhindern, dass der Streitfall vor Gericht landet. Der Ausschuss soll also Streit zwischen den Bürgern und Institutionen der Stadt schlichten. Den Vorsitz hat ein von der Stadt unabhängiger Jurist.

Andere Bordelle müssen Beschwerde einlegen

Ob die Stadt Mainz die Entscheidung des Stadtrechtsausschusses akzeptiert, werde derzeit geprüft, so ein Stadtsprecher. Die Öffnung gelte ausschließlich für dieses Bordell am Bahnhof. Andere Laufhäuser in der Stadt müssten sich ebenfalls an den Stadtrechtsausschuss wenden, so der Sprecher der Stadt.

Ein Sprecher des Bordells zeigte sich dem SWR gegenüber glücklich über die Entscheidung: "Ich bin wie alle Geschäftsleute froh, dass es jetzt weitergeht." Er kritisierte jedoch, dass die Entscheidung nicht für alle Bordelle in Mainz gelte.

Umzug ins Gewerbegebiet

Das Bordell im Mainzer Bahnhofsviertel wird jedoch unabhängig von Corona Ende des Jahres seinen Standort schließen müssen. Denn es befindet sich im sogenannten roten Bereich der Stadt, in dem es keine Laufhäuser geben dürfe, so der Sprecher der Stadt Mainz weiter. Einem Umzug beispielsweise in ein Gewerbegebiet stehe jedoch nichts im Wege.