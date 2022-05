In der Mainzer Neustadt haben am Vormittag der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz und der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling die neugestaltete Boppstraße offiziell eröffnet. Die Bauarbeiten hatten rund zweieinhalb Jahre gedauert und etwa 8,4 Millionen Euro gekostet. Der Umbau war Teil des Programms "Soziale Stadt" und wurde von Bund und Land gefördert. Die Boppstraße sei durch die Neugestaltung attraktiver und vor allem für Fußgänger und Radfahrer sicherer geworden, so Ebling. In der für den Stadtteil Neustadt wichtigen Durchgangsstraße gilt ein Tempolimit von 20 Kilometern pro Stunde.