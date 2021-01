per Mail teilen

Ein Mainzer Wäldchen sollte gerodet werden, um dort Wohnungen und eine Kita zu bauen. Es regte sich viel Protest. Die Stadt Mainz musste das Vorhaben nun stoppen - Grund ist ein Baumgutachten.

Das zunächst unter Verschluss gehaltene Baumgutachten des Biotops im Stadtteil Hartenberg-Münchfeld sei deutlich: "Da müssen wir die Finger von lassen", sagte der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) am Montag dem SWR. Deswegen werde der Stadtvorstand am Dienstag beschließen, dass das Grundstück doch nicht verkauft wird.

In den letzten Wochen hatte es zunehmend Widerstand gegen eine Bebauung des 10.000 Quadratmeter großen Biotops "Am Heiligenhaus" gegeben. Eine Petition des Mainzer NABU hatte bereits über 6.000 Stimmen gesammelt. Eigentlich sollten auf dem Gelände eine Kita errichtet und der übrige Teil an Investoren verkauft werden, um dringend benötigten Wohnraum zu schaffen. Das Baumgutachten durchkreuzt diese Pläne nun.

Kita-Standort noch offen

Die geplante Kita werde aber dringend gebraucht, deswegen suche die Stadt jetzt nach einem alternativen Standort, so Oberbürgermeister Ebling. Keine leichte Aufgabe – deswegen will er auch nicht komplett ausschließen, dass "Am Heiligenhaus" vielleicht doch noch die Kita gebaut wird. Aber erstmal werde das Biotop nicht angerührt.

Kita war Stadtratsbeschluss von 2018

Vor zwei Jahren war sich der Stadtrat noch einig: Auf dem Gelände sollte eine Kita entstehen. Zudem wollte die Stadt, dass dort Investoren Wohnungen bauen. Insgesamt 55 Bäume sollten dafür gefällt werden.

Vor dem Hintergrund der Klimadebatte – Mainz hat seit 2019 den Klimanotstand ausgerufen – werden solche Bebauungspläne noch intensiver diskutiert. Zuletzt hatten sich zahlreiche Stadtratsmitglieder, die teilweise noch 2018 dafür gestimmt hatten, in der Allgemeinen Zeitung gegen eine Bebauung ausgesprochen.

Der Standvorstand will nun am Dienstag formal beschließen, dass der Verkauf des Grundstücks nicht weiterverfolgt wird. Einen Stadtratsbeschluss braucht es dafür nicht. Und die Suche nach einem neuen Kita-Standort wird jetzt beginnen.