Bargeld und EC-Karte gestohlen

Von dem Konto eines 73-jährigen Mainzers ist in dieser Woche ein vierstelliger Betrag abgebucht worden. Nach Angaben der Polizei geht der Mann davon aus, dass ihm sein Geldbeutel bereits am Montag in der Mainzer Oberstadt gestohlen worden ist. Am Dienstag habe der Mann zwar seinen Geldbeutel vor seiner Haustür gefunden. Allerdings sei das Bargeld gestohlen worden und an mehreren Geldautomaten in Mainz mit der EC-Karte Geld abgehoben worden. Das sei möglich gewesen, da sich die PIN der EC-Karte in dem Geldbeutel befand, so die Polizei weiter.