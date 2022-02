Gerhard Trabert hat Einladung ins Schloss Bellevue erhalten

Der Mainzer Arzt Professor Gerhard Trabert hat eine Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erhalten. Trabert sagte, in den kommenden drei Wochen könnte es einen ersten Austausch im Schloss Bellevue in Berlin geben. Bei den Gesprächen soll es darum gehen, wie man Armut und Obdachlosigkeit in Deutschland verhindern kann. Steinmeier hatte nach seiner Wiederwahl am vergangenen Sonntag Trabert ein Treffen in Aussicht gestellt. Dieser hatte bei der Wahl zum Bundespräsidenten als einer von drei Gegenkandidaten Steinmeiers mehr Stimmen erhalten als erwartet.