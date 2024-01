per Mail teilen

Bei den AgrarWinterTagen in Mainz-Hechtsheim dreht sich seit Montag alles um die Landwirtschaft. Thema ist auch die aktuelle Absatzkrise beim Wein. Es gibt aber schon Lösungsvorschläge.

Vor kurzem haben die Landwirte über eine Woche lang demonstriert, weil für sie wichtige Steuervergünstigungen weggefallen sind. Sie fordern von der Politik aber auch, für ein besseres Image der Bauern in der Gesellschaft zu sorgen. Ihr Image verbessern und dabei auch noch Werbung für den eigenen Wein zu machen, ist das Thema eines Fachvortrags bei den AgrarWinterTagen.

Ein stagnierender Weinmarkt verlangt professionelles Marketing.

Der Weinabsatz tritt auf der Stelle, sagt Bernd Wechsler vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum DLR in Oppenheim. Die Gründe dafür seien unterschiedlich. Wegen kriegerischer Konflikte oder der unsicheren Wirtschaftslage hielten sich viele Menschen gerade zurück beim Weinkauf. Wein ist ein Luxusgut, das nicht unbedingt zum täglichen Leben dazugehöre, so Wechsler.

Junge Menschen in Rheinhessen verzichten häufiger auf Wein

Neben der aktuellen Zurückhaltung sehen die Weinexperten wie Bernd Wechsler aber noch ein weiteres, möglicherweise längerfristiges Problem: "Vor allem junge Menschen verzichten immer öfter komplett auf Alkohol". Früher gehörten auf Partys und anderen Veranstaltungen Wein, Bier und Spirituosen dazu, heute ist das nicht mehr der Fall. Und das sorge auch dafür, dass Winzer weniger Umsatz machten.

Winzer sollen stagnierenden Wein-Absatz mit Marketing ankurbeln

Während der Corona-Pandemie sei Wein der Gewinner gewesen. Nun sei Corona vorbei, und der Weinkonsum gehe wieder zurück. "Winzerinnen und Winzer müssen dem aber nicht tatenlos gegenüber stehen", sagt Wechsler. Mit der richtigen Strategie und einem gezielten Marketing ließe sich der Trend aufhalten.

Die Blume muss so attraktiv sein, dass die Biene von allein kommt.

Mit "Wingert-Partys" oder "Krimi-Weinwanderungen" locken immer mehr Winzerinnen und Winzer in Rheinhessen Kunden an. "Die Kunden wollen etwas Besonderes", sagt Fachmann Bernd Wechsler. Wer auf diesen Zug aufspringe, spezielle Events anbiete und dazu noch einen richtig guten Wein habe, der brauche sich keine Sorgen um die Zukunft zu machen. Am Ende werde immer die Qualität überzeugen.