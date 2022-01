Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 ist im DFB-Pokal ausgeschieden. Die Mainzer verloren am Dienstagabend das Achtelfinalspiel bei Ligakonkurrent VfL Bochum mit 1:3. Zur Halbzeit führten die 05er durch ein Tor von Karim Onisiwo mit 1:0. In der zweiten Hälfte lief dann aber nicht mehr viel zusammen, Mainz kassierte innerhalb von drei Minuten zwei Tore und schied aus. Nächster Gegner in der Bundesliga ist am Samstag Schlusslicht Greuther Fürth.