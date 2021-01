Fußball-Bundesligist Mainz 05 verleiht seinen Offensivspieler Abbas Issah bis Saisonende an den niederländischen Erstligisten Twente Enschede. Das gab der Verein bekannt. Der 22-Jährige war bei den Mainzern in dieser Saison in drei Pflichtspielen eingesetzt worden. In den Niederlanden soll er nun mehr Spielpraxis haben.