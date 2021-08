per Mail teilen

Der FSV Mainz 05 sammelt heute zusammen mit dem Bundesverband der Mittelständischen Wirtschaft Sachspenden für die Hochwasser-Opfer in Rheinland-Pfalz. Nach Angaben des Vereins ist dafür an der Mewa Arena ein Lastwagen bereitgestellt. Dort können heute am Montag zwischen 10 Uhr und 18 Uhr Sachspenden abgegeben werden. Benötigt werden unter anderem haltbare Lebensmittel (kalt essbar, ohne Werkzeug zu öffnen), Hygieneartikel, Schlafsäcke, Handtücher, Taschenlampen, Batterien, Powerbanks, Arbeitshandschuhe, feste Schuhe, Tierfutter und Einweggeschirr. Möbel und andere sperrige Gegenstände werden nicht entgegengenommen.