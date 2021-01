Fußballbundesligist 1. FSV Mainz 05 will mit dem Verkauf seines traditionellen Fastnachtstrikots in diesem Jahr die Mainzer Kneipenszene unterstützen. Nach Angaben des Vereins bekommt jeder, der ein Fastnachtstrikot kauft, einen sogenannten „05er Kneipendeckel“ im Wert von 11 Euro. Dieser Gutschein ist bis zum Jahresende gültig und kann in allen teilnehmenden Gastro-Betrieben für Getränke eingelöst oder auch einfach so abgegeben werden. Pro Bierdeckel spendet Mainz 05 dann 11 Euro an die Kneipen-Betreiber. Die Aktion startet am 1. Februar 2021 mit dem Verkauf des Fastnachtstrikots. Bars und Kneipen sind wegen der Corona-Pandemie momentan geschlossen.