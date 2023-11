"Teurer die Glocken nie klingen..." - 60.000 Euro soll die Stadt Mainz in diesem Jahr an die GEMA für Musik auf dem Weihnachtsmarkt zahlen. Uns egal, sagen die Verantwortlichen.

Das Problem haben alle Kommunen: Sie sollen für die Nutzungsrechte für Musik in diesem Jahr deutlich mehr Geld an die GEMA zahlen. Im vergangen Jahr bekam die Stadt Mainz eine Rechnung von etwa 4.600 Euro. "Peanuts" im Vergleich zu den 60.000 Euro mit denen sie in diesem Jahr rechnet.

Rechnung für den gesamten Mainzer Weihnachtsmarkt

In Mainz gibt es nur an wenigen Tagen ein Bühnenprogramm. Zu hören sei die Musik nur auf einer Fläche von 550 Quadratmetern, so Stadtsprecher Ralf Peterhanwahr. In diesem Jahr berechnet die GEMA trotzdem Gebühren für das gesamte Marktgelände. Da dies etwa 12.000 Quadratmeter hat, fällt die Rechnung deutlich höher aus.

„60.000 Euro ist eine absurde Forderung.“

Trotzdem will die Stadt Mainz ihr Musikprogramm beim Weihnachtsmarkt so wie immer durchführen. Man werde es darauf ankommen lassen, ob die GEMA tatsächlich eine Rechnung in dieser Höhe stellt, so Peterhanwahr

Wann sind die GEMA-Gebühren zu zahlen? Die GEMA ist die Firma, die die Nutzungs- und Urheberrechte der Werke von Musikern verwaltet. Eine GEMA-Gebühr wird dann fällig, wenn Musik öffentlich genutzt wird, sei es live gespielt oder elektronisch wiedergegeben. Hört man Musik privat, zum Beispiel auch auf einer Geburtstagsparty oder einer Hochzeit, wird keine Gebühr fällig. Betriebs- und Vereinsfeiern gelten laut GEMA dagegen als öffentlich, weil die Teilnehmer keine persönliche Verbindung untereinander haben müssen. Ein wichtiger Bereich sind Konzerte, Feste, Umzüge, Diskotheken und Sportveranstaltungen.

Juristische Schritte gegen GEMA?

Wenn es so käme, werde die Stadt gegebenenfalls juristische Schritte einleiten, so der Stadtsprecher. Man hoffe jedoch, dass der Deutsche Städtetag die GEMA zum Einlenken bringt. Da potentiell alle Kommunen davon betroffen sind, dass die Musiknutzungsrechte teurer werden, verhandelt der Deutsche Städtetag mit Verwertungsgesellschaft GEMA.

Bad Kreuznach bleibt von GEMA noch verschont

Offenbar gibt es aber Städte, die dieses Jahr nochmal glimpflich davonkommen, so zum Beispiel die Stadt Bad Kreuznach. Sie hatte die Marktbetreiber gebeten, das Musikprogramm zu reduzieren oder sich an die GEMA zu wenden. Doch bevor die ARGE Nikolausmarkt aktiv wurde, traf überraschend eine E-Mail ein. Darin teilte die GEMA der ARGE mit, dass sie im Jahr 2023 noch einmal dieselben Beiträge erhebt wie 2022, sich also erst einmal nichts ändert. Isabel Gemperlein von der Stadtverwaltung meint, wahrscheinlich müsse das im nächsten Jahr neu verhandelt werden.

Ingelheim ergibt sich dem GEMA-Schicksal

Dagegen wird Ingelheim wohl in den sauren Apfel beißen und die gestiegenen GEMA-Gebühren für den Weihnachtmarkt an der Burgkirche akzeptieren. Statt bislang 810 Euro soll Ingelheim nun 10.000 Euro zahlen. Im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt wurde Anfang November über die Kostenexplosion informiert. Da der Weihnachtsmarkt schon kurz bevorsteht, konnten die Verantwortlichen nach eigenen Angaben nicht mehr umplanen: Verträge mit den Bands und Künstlern waren bereits geschlossen, die Programmflyer gedruckt und eine Finanzierung durch die Standbetreiber nicht möglich. Deshalb soll die Summe gezahlt werden und zwar aus dem Topf der Wirtschaftsförderung. Das soll aber eine Ausnahme bleiben.