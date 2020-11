per Mail teilen

Im Mainzer Stadtteil Drais hat ein Wildpinkler einen Anwohner verprügelt und leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann am Freitagabend in den Eingangsbereich eines Hauses uriniert. Als ein Anwohner den Mann darauf ansprach, entwickelte sich ein Streit, an dessen Ende der Hausbewohner mehrfach mit den Fäusten auf den Kopf geschlagen wurde. Der Täter flüchtete anschließend mit einem Transporter.