Die Stadt Mainz hat angekündigt, dass sie die Corona-Regeln ab Montag verschärfen wird, obwohl sie die Inzidenz von 200 Neuinfektionen noch nicht erreicht hat.

So wird der Präsenzunterricht in den Mainzer Schulen ab Klasse 5 ausgesetzt, kündigt der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) an. Außerdem werde in den Mainzer Kindertagesstätten nur noch eine Notbetreuung angeboten. Ebling appelliert aber an die Eltern, dass eine Betreuung möglichst zu Hause stattfinden soll.

Man habe sich im Verwaltungsstab der Stadt Mainz verständigt, dass man nicht warten wolle, bis die Inzidenz die Grenze von 200 Neuinfektionen überschritten hat, so Ebling. Aktuell liege die Inzidenz in Mainz bei 190 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen.

Friseurbesuch nur noch mit negativem Corona-Test

Zusätzlich müssen die Buchhandlungen, Bau- und Gartenmärkte und Blumenmärkte zukünftig Einzeltermine vergeben. Ein Friseurbesuch ist ab Montag außerdem nur noch mit einem negativen Corona-Testergebnis möglich. Das gilt auch für Fahrschulen und Musikschulen. Die Mainzerinnen und Mainzer dürfen außerdem in der Öffentlichkeit nur mit dem eigenen Hausstand und maximal zu zweit Sport treiben. Bei privaten Fahrgemeinschaften gilt eine Maskenpflicht für Mitfahrerinnen und Mitfahrer, wenn die Personen aus verschiedenen Hausständen sind.

Seit zwei Wochen gilt in Mainz eine nächtliche Ausgangssperre von 21 Uhr bis 5 Uhr morgens. Diese bleibe weiterhin bestehen. Die Regeln gelten bis zum 25. April, so Oberbürgermeister Ebling.

Gesundheitsamt: Fehlende Osterruhe "größter Fehler in der Pandemie"

Der Leiter des Gesundheitsamts Mainz-Bingen, Dietmar Hoffmann, sagte, dass man sich bei den Fallzahlen aktuell im exponentiellen Wachstum befinde. Die fehlende Osterruhe bezeichnete er als "größten Fehler in der Pandemie". Denn aktuell gebe es auch in den Schulen und Kindergärten steigende Corona-Fallzahlen. So habe es auch in Mainzer Kindertagesstätten größere Ausbrüche mit zweistelligen Fallzahlen gegeben.